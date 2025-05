Vera Viel celebra 22 anos de casamento com Faro: ‘Foi Deus quem me deu você’ Vera Viel, de 49 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (29), uma homenagem ao marido, Rodrigo Faro, apresentador...

Vera Viel, de 49 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (29), uma homenagem ao marido, Rodrigo Faro, apresentador e ator brasileiro, de 51 anos, com quem completa nesta data 22 anos de casada. Além de um longo e apaixonado texto, Vera também compartilhou um vídeo que reunia diversas fotos ao lado do amado. “Foi Deus quem me deu você de presente, hoje comemoramos 22 anos de casados e o nosso casamento tem Deus no centro de tudo.”, declarou

