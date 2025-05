Vera volta ao circuito estadual de motocross após 15 anos com etapa confirmada Após 15 anos fora do circuito, a cidade de Vera volta a sediar uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross. A competição será realizada... Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Após 15 anos fora do circuito, a cidade de Vera volta a sediar uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross. A competição será realizada nos dias (31) de maio e (01) de junho, e corresponde à quarta etapa do calendário estadual da modalidade.

Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante evento! Consulte no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Operação integrada da Polícia Civil e MJSP combate crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes

Polícia Civil cumpre 12 mandados contra grupo investigado por fraudes em concursos em MT, GO e SP

Várzea Grande avança para realocar famílias em situação de vulnerabilidade