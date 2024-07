Vereador Adevair Cabral comemora entrega de reforma da USF no CPA IV

O vereador por Cuiabá, Adevair Cabral (Solidariedade), celebrou mais uma indicação atendida pelo Executivo Municipal, desta vez, a entrega da reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) no bairro CPA IV, e que atenderá toda a região. A solenidade ocorreu na noite de quinta-feira (04.07), com a presença do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

