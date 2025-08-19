Vereador alerta para riscos financeiros diante de queda na arrecadação em Cuiabá Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) alertou, durante sessão ordinária...

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) alertou, durante sessão ordinária desta terça-feira (19), para os riscos financeiros enfrentados pela Prefeitura de Cuiabá após declarações do prefeito Abílio Brunini, que sinalizou a necessidade de ajustes na administração para garantir o pagamento dos salários, medida que pode incluir demissões.

