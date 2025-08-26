Vereador Dilemário participa de reunião na Secretaria de Saúde em defesa dos agentes de combate a endemias Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar O vereador Dilemário Alencar (União Brasil) esteve, nessa segunda-feira...

O vereador Dilemário Alencar (União Brasil) esteve, nessa segunda-feira (25), na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. A reunião, que contou com a presença da secretária de Saúde, Danielle Carmona, teve como pauta melhorias em prol dos agentes de combate a endemias. Carmona recebeu as reivindicações apresentadas e garantiu encaminhamento às demandas.

