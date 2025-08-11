Vereador Dilemário prestigia Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos em Cuiabá Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar O vereador Dilemário Alencar (Uni~çao Brasil) participou, neste sábado (...

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar O vereador Dilemário Alencar (Uni~çao Brasil) participou, neste sábado (09), do Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos, evento promovido pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso. A competição reuniu atletas surdos em uma programação voltada para a valorização do esporte e da inclusão social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT: