Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Vereador Dilemário prestigia Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos em Cuiabá

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar O vereador Dilemário Alencar (Uni~çao Brasil) participou, neste sábado (...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar&nbsp O vereador Dilemário Alencar (Uni~çao Brasil) participou, neste sábado (09), do Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos, evento promovido pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso. A competição reuniu atletas surdos em uma programação voltada para a valorização do esporte e da inclusão social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.