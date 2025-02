Momento MT |Do R7

Vereador Eduardo propõe a criação de comissão para acompanhar obras do BRT 06/02/2025 Vereador Eduardo propõe a criação de comissão para acompanhar obras do BRT Da Assessoria – Vereador Eduardo Magalhães

Na sessão desta quinta-feira (06), na Câmara de Cuiabá, o vereador Eduardo Magalhães (Republicanos), citou que o novo procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca, alertou que a “novela do BRT” pode acabar no Poder Judiciário, como aconteceu com o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Para mais detalhes sobre essa proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: