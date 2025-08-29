Vereador Fellipe articula retorno da Feira do CPA II para Avenida Brasil Marcelo Borges – Assessoria vereador Fellipe Corrêa Atendendo as demandas da comunidade local, o vereador Fellipe Corrêa (PL)...

Marcelo Borges – Assessoria vereador Fellipe Corrêa

Atendendo as demandas da comunidade local, o vereador Fellipe Corrêa (PL) protocolou um requerimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho – SMAT de Cuiabá solicitando detalhes sobre o retorno da Feira Livre do Bairro CPA II à Avenida Brasil. O prefeito Abilio Brunini (PL) confirmou a volta da feira ao seu local tradicional de realização.

