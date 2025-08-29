Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vereador Fellipe articula retorno da Feira do CPA II para Avenida Brasil

Marcelo Borges – Assessoria vereador Fellipe Corrêa Atendendo as demandas da comunidade local, o vereador Fellipe Corrêa (PL)...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Marcelo Borges – Assessoria vereador Fellipe Corrêa&nbsp
Atendendo as demandas da comunidade local, o vereador Fellipe Corrêa (PL) protocolou um requerimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho – SMAT de Cuiabá solicitando detalhes sobre o retorno da Feira Livre do Bairro CPA II à Avenida Brasil. O prefeito Abilio Brunini (PL) confirmou a volta da feira ao seu local tradicional de realização.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.