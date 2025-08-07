Vereador licenciado para ser secretário deve receber salário do Legislativo, aponta TCE-MT Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Conselheiro-relator, José Carlos Novelli. Clique aqui para ampliar Em resposta a consulta formulada pela...

Em resposta a consulta formulada pela Câmara de Cuiabá, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou que, caso o vereador licenciado para assumir o cargo de secretário municipal opte por manter o salário do mandato, o pagamento deverá ser realizado pelo Poder Legislativo. Sob relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, o processo foi apreciado na sessão ordinária desta terça-feira (06).

Saiba mais sobre essa decisão importante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: