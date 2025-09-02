Vereador pede retomada de mesa técnica do TCE para que Estado arque com gratuidade estudantil em Cuiabá
Marcelo Borges – Assessoria vereador Fellipe CorrêaO vereador Fellipe Corrêa (PL) protocolou, nesta segunda-feira (1°/9), um  requerimento junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) solicitando a retomada da Mesa Técnica nº 10/2023, com foco na sustentabilidade financeira do transporte coletivo de Cuiabá. O parlamentar cobra que o Governo do Estado assuma sua responsabilidade no custeio das gratuidades estudantis, que hoje recaem de forma desproporcional sobre a Prefeitura da Capital.
