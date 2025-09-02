Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vereador pede retomada de mesa técnica do TCE para que Estado arque com gratuidade estudantil em Cuiabá

Marcelo Borges – Assessoria vereador Fellipe Corrêa O vereador Fellipe Corrêa (PL) protocolou, nesta segunda-feira (1°/9), um

Momento MT

Momento MT|Do R7

Marcelo Borges – Assessoria vereador Fellipe Corrêa

O vereador Fellipe Corrêa (PL) protocolou, nesta segunda-feira (1°/9), um&nbsp requerimento junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) solicitando a retomada da Mesa Técnica nº 10/2023, com foco na sustentabilidade financeira do transporte coletivo de Cuiabá. O parlamentar cobra que o Governo do Estado assuma sua responsabilidade no custeio das gratuidades estudantis, que hoje recaem de forma desproporcional sobre a Prefeitura da Capital.

Para mais detalhes sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.