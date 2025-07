Vereador questiona Águas Cuiabá sobre destinação do esgoto do bairro Araés e anuncia envio de resposta ao Ministério Público Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira voltou a cobrar esclarecimentos da concessionária...

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira voltou a cobrar esclarecimentos da concessionária Águas Cuiabá sobre o sistema de coleta e destinação dos efluentes sanitários no bairro Araés. Em resposta a um requerimento protocolado anteriormente, a empresa informou que os esgotos do bairro estão sendo encaminhados para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Dom Aquino.

