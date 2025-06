Vereador Rafael Yonekubo completa 30 dias de mandato com 349 indicações Marco Túlio – Assessoria vereador Rafael Yonekubo Parlamentar reforça compromisso com os bairros, entrega melhorias e ganha apoio popular...

Marco Túlio – Assessoria vereador Rafael Yonekubo Parlamentar reforça compromisso com os bairros, entrega melhorias e ganha apoio popular em Cuiabá Em apenas um mês de atuação na Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Rafael Yonekubo apresentou 349 indicações e tem concentrado esforços em ações concretas nos bairros da capital. Limpeza pública, revitalizações, iluminação e articulação direta com secretarias são marcas do início de seu mandato. “Cada passo é para servir com responsabilidade e proximidade”, afirmou. Entre os destaques estão a conclusão de operações de tapa-buracos, a revitalização de um miniestádio e a garantia de R$ 400 mil para obras em praças. O vereador tem visitado comunidades, escutado moradores e transformado demandas populares em propostas reais, com foco em infraestrutura e segurança urbana. A presença ativa nos bairros e a atuação pragmática já geram respaldo popular. Yonekubo define sua postura como “mandato de base”, voltado à rua e aos que mais precisam. Para ele, este é apenas o começo de uma jornada de reconstrução e cuidado com Cuiabá.

