Vereador Rafael Yonekubo reforça compromisso com a limpeza urbana de Cuiabá Marco Túlio – Assessoria do vereador Rafael Yonekubo Em visita à Limpurb, autarquia responsável pelos serviços de limpeza e sustentabilidade...

Marco Túlio – Assessoria do vereador Rafael Yonekubo Em visita à Limpurb, autarquia responsável pelos serviços de limpeza e sustentabilidade de Cuiabá, o vereador Rafael Yonekubo protocolou uma série de demandas encaminhadas pela população. O encontro, realizado nesta semana com o diretor Robson Lima, teve como objetivo assegurar maior atenção à coleta de resíduos, varrição de ruas e manutenção de praças e jardins — serviços essenciais para a qualidade de vida na capital.

