Vereadora Baixinha Giraldelli destaca a importância da valorização da mulher no campo

Larissa Malheiros – Assessoria da vereadora Baixinha Giraldelli Presidente da Comissão de agricultura da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Baixinha Giraldelli ( Solidariedade) destacou a importância da valorização da mulher na atividade do campo. A declaração da parlamentar aconteceu após sua participação na 57° Expoagro. Giraldelli comentou ser necessário trabalhar políticas públicas que possam valorizar as mulheres do campo. Segundo ela, são mães de famílias que ajudam na produção e precisam também estar resguardadas com leis que assegurem seus trabalhos na lavoura.

Saiba mais sobre a importância da valorização da mulher no campo consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: