Vereadora destina R$ 710 mil para saúde mental e reivindica inauguração do CAPS III em Cuiabá
Ana Cláudia Fortes – Assessoria da vereadora Maysa Leão Na sessão desta terça-feira (02), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para fazer um pronunciamento sobre a importância de tratar a saúde mental como prioridade de política pública. "Saúde mental não é frescura, não é fraqueza e muito menos falta de Deus no coração. Saúde mental é saúde, como qualquer outra condição que merece tratamento adequado. Assim como não questionamos uma pessoa com cardiopatia ou diverticulite, precisamos parar de julgar quem enfrenta depressão, ansiedade ou crises de pânico", afirmou Maysa Leão.
Ana Cláudia Fortes – Assessoria da vereadora Maysa Leão Na sessão desta terça-feira (02), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para fazer um pronunciamento sobre a importância de tratar a saúde mental como prioridade de política pública. “Saúde mental não é frescura, não é fraqueza e muito menos falta de Deus no coração. Saúde mental é saúde, como qualquer outra condição que merece tratamento adequado. Assim como não questionamos uma pessoa com cardiopatia ou diverticulite, precisamos parar de julgar quem enfrenta depressão, ansiedade ou crises de pânico”, afirmou Maysa Leão.
