Vereadora destina R$ 710 mil para saúde mental e reivindica inauguração do CAPS III em Cuiabá Ana Cláudia Fortes – Assessoria da vereadora Maysa Leão Na sessão desta terça-feira (02), a vereadora Maysa Leão (Republicanos... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 16h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h38 ) twitter

Ana Cláudia Fortes – Assessoria da vereadora Maysa Leão Na sessão desta terça-feira (02), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para fazer um pronunciamento sobre a importância de tratar a saúde mental como prioridade de política pública. “Saúde mental não é frescura, não é fraqueza e muito menos falta de Deus no coração. Saúde mental é saúde, como qualquer outra condição que merece tratamento adequado. Assim como não questionamos uma pessoa com cardiopatia ou diverticulite, precisamos parar de julgar quem enfrenta depressão, ansiedade ou crises de pânico”, afirmou Maysa Leão. Para saber mais sobre essa importante iniciativa e os detalhes do pronunciamento da vereadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo Federal prorroga alíquota de importação da borracha natural até 2027

