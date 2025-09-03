Vereadora Dra. Mara promove audiência pública para debater bullying e violência nas escolas
A vereadora por Cuiabá e 2ª secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Dra. Mara, realizará uma audiência pública nesta sexta-feira (05/09) para discutir um tema que preocupa cada vez mais pais, professores e alunos: o bullying e a violência nas escolas. O objetivo é ouvir a população e construir soluções conjuntas para enfrentar o problema.
