Vereadora fala da história de luta que levaram mulheres a serem destaque nos dias atuais

Em meio às comemorações do Dia Internacional das Mulheres, que será no dia 8 de março, a vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) destaca a importância de valorizar a mulher trabalhadora, que busca diariamente pela qualidade de vida de sua família. Além disso, a parlamentar pontua que a história de luta pelos direitos femininos e a participação ativa de mulheres no meio corporativo e político fortaleceu o papel da mulher nos dias atuais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a luta das mulheres!

