Vereadora Kalynka Meirelles registra sucesso do Agosto Lilás com encerramento no evento "Ação por Elas" O mês de agosto foi marcado em Rondonópolis por uma ampla programação voltada à conscientização e ao combate à violência contra a... Momento MT|Do R7 30/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h38 )

O mês de agosto foi marcado em Rondonópolis por uma ampla programação voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. O encerramento das ações aconteceu nesta sexta-feira (29), no Parque das Águas, com o evento “Ação por Elas”, que reuniu centenas de pessoas em uma noite de serviços gratuitos, cultura e acolhimento.

