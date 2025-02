Vereadora Katiuscia encaminha indicação ao Executivo Municipal que dispõe sobre melhorias no Residencial Paiaguás

Momento MT |Do R7

Em uma recente visita à região do Residencial Paiaguás, a primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli recebeu das lideranças comunitárias demandas emergenciais que aguardavam atendimento há algum tempo. Durante o uso da tribuna, no pequeno expediente da 5ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (18), a parlamentar apresentou, por meio de indicações, solicitações que serão encaminhadas à Prefeitura de Cuiabá para a execução de obras de infraestrutura e melhorias na qualidade de vida dos moradores da região.

