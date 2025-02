Vereadora Katiuscia Manteli reforça compromisso com a infraestrutura e qualidade de vida da população cuiabana 13/02/2025 Vereadora Katiuscia Manteli reforça compromisso com a infraestrutura e qualidade de vida da população cuiabana Da Assessoria...

A primeira secretária da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Katiuscia Manteli, reafirmou seu compromisso com a cidade e sua população ao fazer uso da tribuna durante a sessão ordinária desta quinta-feira (13), no Plenário das Deliberações. No pequeno expediente, a parlamentar destacou a apresentação de diversas indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, com foco em mobilidade, iluminação pública e recuperação de espaços públicos.

Para mais detalhes sobre as ações da vereadora e seu impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: