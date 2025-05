Vereadora Maysa Leão Defende Filiação de Neri Geller ao Republicanos e Prioriza Pautas Relevantes para Mato Grosso Cuiabá, MT – A vereadora Maysa Leão (Republicanos) reafirmou sua postura pragmática e focada em resultados ao se manifestar sobre a... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h15 ) twitter

Momento MT

Cuiabá, MT – A vereadora Maysa Leão (Republicanos) reafirmou sua postura pragmática e focada em resultados ao se manifestar sobre a filiação do ex-deputado federal Neri Geller ao seu partido, o Republicanos. Em contraste com as críticas do deputado Diego Guimarães (Republicanos), Maysa Leão destacou a importância de unir forças em prol de pautas essenciais para a população de Mato Grosso, em vez de se prender a embates ideológicos.

Para saber mais sobre a posição da vereadora e as implicações dessa filiação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

