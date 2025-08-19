Vereadora Maysa Leão destaca importância da Saúde Mental em Cuiabá Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Durante a sessão plenária desta terça-feira (19), a vereadora Maysa Leão (...

Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Durante a sessão plenária desta terça-feira (19), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para reforçar a importância da Unidade de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (URPICS), localizada no Horto Florestal.

