Vereadora Maysa Leão destaca importância da Saúde Mental em Cuiabá
Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão  Durante a sessão plenária desta terça-feira (19), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para reforçar a importância da Unidade de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (URPICS), localizada no Horto Florestal. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a importância da saúde mental em Cuiabá! Leia Mais em Momento MT:
