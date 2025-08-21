Vereadora Maysa Leão realiza audiência pública sobre violência sexual contra mulheres e crianças Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Nesta quarta-feira (20), a Câmara Municipal de Cuiabá sediou uma audiência...

Nesta quarta-feira (20), a Câmara Municipal de Cuiabá sediou uma audiência pública para debater a violência sexual contra mulheres e crianças. O encontro foi solicitado pela advogada Adriana Figueiredo Meireles, natural da Ilha de Marajó e ativista da causa. A sessão foi presidida pela vereadora Maysa Leão (Republicanos), com o objetivo de discutir formas de ampliar o amparo do poder público em Cuiabá, fortalecendo a rede de enfrentamento e garantindo a criação de políticas públicas permanentes.

