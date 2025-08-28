Vereadora Michelly Alencar apresenta Moção de Apoio à jornalista agredida durante cobertura jornalística Por Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar A vereadora Michelly Alencar se posicionou no plenário da Câmara Municipal...

Por Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar A vereadora Michelly Alencar se posicionou no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (28), ao apresentar uma Moção de Apoio à jornalista Angélica Gomes, agredida durante uma cobertura jornalística, e uma Moção de Repúdio contra o agressor, o ex-policial militar Jefferson Santana.

