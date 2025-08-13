Logo R7.com
Vereadora Michelly Alencar convoca Audiência Pública para fortalecer ações de combate à violência contra as mulheres

Momento MT

Momento MT|Do R7

Débora Inácio – assessoria Vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar reafirma seu compromisso no combate à violência contra a mulher e na proteção de crianças, por meio da aplicação da Lei nº 7.143/2023 — Maria da Penha vai às Escolas, de sua autoria.

