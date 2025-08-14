Vereadora Michelly Alencar convoca Audiência Pública para fortalecer ações de combate à violência contra as mulheres
A vereadora Michelly Alencar reafirma seu compromisso no combate à violência contra a mulher e na proteção das crianças, por meio da...
A vereadora Michelly Alencar reafirma seu compromisso no combate à violência contra a mulher e na proteção das crianças, por meio da aplicação da Lei nº 7.143/2023 – Maria da Penha vai às escolas, de sua autoria. A legislação garante que informações sobre os tipos de violência e formas de prevenção cheguem às salas de aula, abordando temas como abuso sexual, prostituição, pedofilia e violência doméstica. Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A vereadora Michelly Alencar reafirma seu compromisso no combate à violência contra a mulher e na proteção das crianças, por meio da aplicação da Lei nº 7.143/2023 – Maria da Penha vai às escolas, de sua autoria. A legislação garante que informações sobre os tipos de violência e formas de prevenção cheguem às salas de aula, abordando temas como abuso sexual, prostituição, pedofilia e violência doméstica.
Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: