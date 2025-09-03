Vereadora Michelly Alencar dá início ao projeto Maria da Penha Vai às Escolas em Cuiabá Por Débora Inácio -Assessoria vereadora Michelly Alencar A Escola Municipal Maximiano, em Cuiabá, recebeu o lançamento do projeto...

Por Débora Inácio -Assessoria vereadora Michelly Alencar A Escola Municipal Maximiano, em Cuiabá, recebeu o lançamento do projeto Maria da Penha Vai às Escolas, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil). Participaram da atividade alunos do 2º, 4º e 5º ano, com idades entre 8 e 11 anos.

