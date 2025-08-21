Logo R7.com
Vereadora Michelly Alencar defende permanência da Santa Casa de Cuiabá de portas abertas

Momento MT|Do R7

Débora Inácio – assessoria Vereadora Michelly Alencar
A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) usou o plenário da Câmara Municipal nesta quinta-feira (21) para reforçar sua posição em defesa da Santa Casa de Cuiabá, destacando a importância da unidade para o atendimento da população e celebrou o sinal positivo dado pelo Governo do Estado em manter o hospital em funcionamento.

