Vereadora Michelly Alencar defende permanência da Santa Casa de Cuiabá de portas abertas
A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) usou o plenário da Câmara Municipal...
A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) usou o plenário da Câmara Municipal nesta quinta-feira (21) para reforçar sua posição em defesa da Santa Casa de Cuiabá, destacando a importância da unidade para o atendimento da população e celebrou o sinal positivo dado pelo Governo do Estado em manter o hospital em funcionamento.
