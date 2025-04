Momento MT |Do R7

Vereadora Michelly Alencar fiscaliza bairro São Gonçalo 3 e cobra solução para precariedade do asfalto 25/04/2025 Vereadora Michelly Alencar fiscaliza bairro São Gonçalo 3 e cobra solução para precariedade do asfalto Débora Inácio – Assessoria...

Atendendo ao apelo dos moradores do bairro São Gonçalo 3, em Cuiabá, a vereadora Michelly Alencar (União Brasil) realizou uma visita de fiscalização à comunidade para verificar de perto a situação precária das ruas, especialmente afetadas durante o período chuvoso. Acompanhada do secretário municipal de Obras, Reginaldo Teixeira, a parlamentar percorreu diversas vias do bairro, ouvindo os moradores e cobrando soluções imediatas.

