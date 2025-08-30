Logo R7.com
Vereadora Michelly Alencar homenageia Lions Clube Cuiabá Leste pelos 40 anos de fundação

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Lions Clube Cuiabá Leste foi homenageado pelos seus 40 anos de fundação em sessão solene da Câmara Municipal, realizada nesta sexta-feira (29), por iniciativa da vereadora Michelly Alencar (União Brasil).

