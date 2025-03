Vereadoras de Rondonópolis solicitam implantação da Casa da Mulher Brasileira no município Vereadoras de Rondonópolis solicitam implantação da Casa da Mulher Brasileira no município . Preocupadas com os índices alarmantes... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vereadoras de Rondonópolis solicitam implantação da Casa da Mulher Brasileira no município. Preocupadas com os índices alarmantes de violência contra a mulher em Rondonópolis e em Mato Grosso, as vereadoras Kalynka Meirelles e Mariuva Valentin participaram, na última terça-feira (25), de uma reunião no Ministério das Mulheres, em Brasília. A reunião foi viabilizada pelo senador Wellington Fagundes e teve como principal pauta a discussão sobre a instalação de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira (CMB) no município. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: PF prende mulher com 12 kg de skunk na ponte aérea Manaus-Campinas

Capacitação fortalece fiscalização dos RPPSs no TCE-MT

Ilde Taques apresenta projeto para auxiliar comerciantes impactados pelas obras do BRT