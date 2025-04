Vereadores aprovam lei do Executivo que altera composição de agência reguladora A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta quinta-feira (17), o projeto de lei complementar de autoria do prefeito Abilio Brunini... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h27 ) twitter

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta quinta-feira (17), o projeto de lei complementar de autoria do prefeito Abilio Brunini que altera composição da Agência de Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados do município (Arsec), que passará a ser chamada de “Cuiabá Regula”. A nova agência reguladora tem o propósito de assegurar mais independência e atuação especializada nas decisões. Pelo texto aprovado pelos vereadores, serão criados dois Conselhos Regulatórios. Um será específico para tratar do serviço público de saneamento básico e o outro para transporte coletivo urbano. Esses conselhos exercerão suas respectivas competências em caráter consultivo de forma a auxiliar a Diretoria Reguladora na adoção das medidas cabíveis para cada caso submetido à sua apreciação. Saiba mais sobre essa importante mudança na estrutura regulatória acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Escola de Governo oferta 300 vagas para o curso Noções de Gestão Pública Gerencial

