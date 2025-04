Vereadores aprovam RGA de 4,77% para os servidores da Câmara de Cuiabá

Momento MT |Do R7

Com 25 votos favoráveis, a Câmara de Cuiabá aprovou, em regime de urgência simples, o projeto de lei substitutivo (PLS) ao projeto de lei 61/2025, sobre a Revisão Geral Anual (RGA) na remuneração dos servidores do quadro de carreira do Poder Legislativo. A votação foi realizada durante a sessão ordinária desta terça-feira (1º).

