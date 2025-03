Vereadores aprovam Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência e autorizam aumentar repasse para escolas de Lucas A Câmara de Vereadores aprovou nesta segunda-feira (24), na 7ª Sessão Ordinária do ano, três projetos de autoria do Poder Executivo...

A Câmara de Vereadores aprovou nesta segunda-feira (24), na 7ª Sessão Ordinária do ano, três projetos de autoria do Poder Executivo. As propostas instituem a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência (PL nº 24/2025), autorizam o aumento nos repasses para manutenção das piscinas escolares (PL nº 25/2025) e permitem a regularização de áreas no bairro Tessele Júnior (PL nº 21/2025).

Saiba mais sobre essas importantes aprovações e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: