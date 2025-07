Vereadores de Rondonópolis garantem R$ 1,5 milhão para a saúde e reforço no atendimento médico do INSS Vereadores de Rondonópolis garantem R$ 1,5 milhão para a saúde e reforço no atendimento médico do INSS. Os vereadores Ibrahim Zaher... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h38 ) twitter

Vereadores de Rondonópolis garantem R$ 1,5 milhão para a saúde e reforço no atendimento médico do INSS. Os vereadores Ibrahim Zaher, Marisvaldo Gonçalves e Renan Dourado estiveram em agenda oficial na capital Cuiabá nesta segunda-feira (30), onde participaram de uma reunião com o senador Jayme Campos. Como resultado da articulação, foram garantidos R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar para a saúde pública do município e o reforço no atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a confirmação de novos médicos peritos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: MP reforça compromisso com o desenvolvimento urbano em Sinop

