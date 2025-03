Vereadores elogiam trabalho e avanços na saúde de Várzea Grande Secretária de Saúde foi à Câmara Municipal para prestigiar a posse do ex-secretário Samir Katumata, que assumiu vaga deixada por Lucas... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 23h07 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h07 ) twitter

Secretária de Saúde foi à Câmara Municipal para prestigiar a posse do ex-secretário Samir Katumata, que assumiu vaga deixada por Lucas do Chapéu do Sol. A secretária de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, foi elogiada por vários parlamentares sobre a sua atuação na condução da Secretaria de Saúde. Nesta terça-feira (25), a gestora foi à Câmara Municipal, para acompanhar a primeira sessão do ex-secretário e agora vereador, Samir Bosso Katumata (PL), que assumiu a vaga como suplente no lugar de Lucas do Chapéu do Sol, que na semana passada foi nomeado secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

