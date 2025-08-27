Vereadores Fellipe e Samantha entregam moções de aplauso a feirantes Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe Corrêa A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na última segunda-feira (25), uma...

Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe Corrêa A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na última segunda-feira (25), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Feirante, proposta pelo vereador Fellipe Corrêa (PL). O evento reuniu feirantes de toda a capital e contou com a presença do prefeito Abilio Brunini (PL), da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréa Fujioka, do representante do vice-governador Otaviano Pivetta, Edu Pascoski, e dos secretários municipais Vicente Falcão (Agricultura e Trabalho), Johnny Everson (Cultura), Nivaldo Jr. (Planejamento) e Fernando Medeiros (Turismo e Desenvolvimento Econômico).

