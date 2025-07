Vereadores Ibrahim, Renan e Marisvaldo garantem mutirão do INSS e reforço de médicos peritos para Rondonópolis Vereadores Ibrahim, Renan e Marisvaldo garantem mutirão do INSS e reforço de médicos peritos para Rondonópolis. Na manhã deste sábado... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h38 ) twitter

Vereadores Ibrahim, Renan e Marisvaldo garantem mutirão do INSS e reforço de médicos peritos para Rondonópolis. Na manhã deste sábado (26), os vereadores Ibrahim Zaher, Renan Dourado e Marisvaldo Gonçalves participaram do mutirão do INSS realizado em Rondonópolis. A ação é fruto de uma articulação direta dos parlamentares junto ao senador Jayme Campos e tem como objetivo ampliar e agilizar o atendimento da população aos serviços previdenciários na cidade. O mutirão, que ocorre durante o final de semana, deve atender aproximadamente 400 pessoas entre sábado e domingo, desafogando a fila de espera por perícias e atendimentos administrativos do INSS. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Sinop promove evento de valorização do turismo local com assinatura do programa “Qualifica Turismo”

