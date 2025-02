Momento MT |Do R7

Vereadores indicam construção de pista de atletismo, ginásio poliesportivo e redutores de velocidade em Lucas Propostas visam melhorias em áreas como segurança no trânsito, infraestrutura urbana, inclusão social e esporte Na sessão ordinária...

Na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (24), os vereadores de Lucas do Rio Verde aprovaram, por unanimidade, oito indicações que foram encaminhadas ao Poder Executivo. As propostas visam melhorias em áreas como segurança no trânsito, infraestrutura urbana, inclusão social e esporte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: