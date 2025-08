Vereadores Mirins aprovam primeiro projeto de lei da 4ª Legislatura em Rondonópolis Vereadores Mirins aprovam primeiro projeto de lei da 4ª Legislatura em Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h38 ) twitter

Vereadores Mirins aprovam primeiro projeto de lei da 4ª Legislatura em Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta quinta-feira (31), por unanimidade, o primeiro projeto de lei apresentado pelos vereadores mirins da 4ª Legislatura. Com 18 votos favoráveis e nenhum voto contrário, o Projeto de Lei nº 001 institui a “Semana Municipal de Conscientização da Limpeza do Rio Vermelho”, a ser realizada anualmente na terceira semana de setembro. A proposta agora segue para análise do Poder Executivo. O projeto é de autoria da vereadora mirim Priscila Benítez, e prevê que a semana envolva as escolas da rede municipal, estadual e particulares, que devem desenvolver ações educativas junto aos alunos de todos os níveis de ensino. Entre as atividades propostas estão palestras em escolas e faculdades sobre a importância da preservação dos rios, estabelecer parcerias com universidades; mutirões de limpeza nas margens do Rio Vermelho, seus afluentes e demais córregos, envolvendo alunos, entidades, associações, e comunidade, podendo ser em parceria privada e a criação de campanhas de conscientização nas redes sociais e mídias locais e entrega de panfletos, pit stop educativo nos semáforos. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: UNEMAT abre inscrições para especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio no Polo UAB de Sorriso

