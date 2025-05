Vereadores Mirins de Rondonópolis realizam primeira sessão ordinária de 2025 Vereadores Mirins de Rondonópolis realizam primeira sessão ordinária de 2025. A Câmara Municipal de Rondonópolis foi palco, na tarde... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h57 ) twitter

Vereadores Mirins de Rondonópolis realizam primeira sessão ordinária de 2025. A Câmara Municipal de Rondonópolis foi palco, na tarde desta quinta-feira (29), de um momento especial, os 21 vereadores mirins eleitos para o mandato de 2025 participaram da primeira sessão ordinária. Antes de assumirem suas cadeiras, os parlamentares mirins passaram por uma capacitação, com o objetivo de prepará-los para exercerem suas funções na Câmara Municipal. Durante a sessão, os jovens parlamentares fizeram agradecimentos e apresentaram indicações ao Executivo. Cada vereador mirim também será acompanhado por um vereador titular que atuará como tutor. “Na sessão, os companheiros vereadores já aproveitaram e fizeram suas indicações à Prefeitura Municipal. A nossa expectativa é começar algo novo no projeto, algo que as legislaturas anteriores não tiveram. Também vamos trabalhar para melhorar e incentivar a maior participação dos jovens”, destacou o presidente mirim da Câmara, Isaque Ribeiro. Estiveram presentes, os parlamentares Prof. Alikson Reis, Vinicius Amoroso, Welington Pereira e Wesley Cláudio. “Quero parabenizar cada um dos senhores, das senhoras para que vocês possam desenvolver um ótimo trabalho para a cidade de Rondonópolis e para a escola de vocês, que todos possam ser grandes vereadores e desenvolver grandes projetos para a nossa grande cidade,” disse o vereador Prof. Alikson Reis. As sessões ordinárias dos vereadores mirins acontecem toda última quinta-feira do mês. Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secel realiza quinta caravana de encontros e diálogos em municípios da Região Sudoeste de MT

