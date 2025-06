Vereadores mirins se unem à Saúde em ação contra o HPV Vereadores mirins se unem à Saúde em ação contra o HPV. Os vereadores mirins de Rondonópolis e a Escola do Legislativo participaram... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h57 ) twitter

Vereadores mirins se unem à Saúde em ação contra o HPV. Os vereadores mirins de Rondonópolis e a Escola do Legislativo participaram, nesta sexta-feira (13), de uma reunião no auditório da Diretoria Regional de Educação (DRE), promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O encontro teve como objetivo apresentar o plano de ação municipal de prevenção ao Papilomavírus Humano (HPV) e reforçar a importância da vacinação em adolescentes de 15 a 19 anos. A proposta é que os jovens atuem como multiplicadores da informação em suas escolas, incentivando colegas a se vacinarem e esclarecendo dúvidas sobre o vírus. A ação também contou com a presença de professores, diretores e representantes de grêmios estudantis. A iniciativa segue as diretrizes do Ministério da Saúde e busca fortalecer a conscientização nas escolas, com apoio direto da juventude. Para os vereadores mirins, é uma oportunidade de exercer a cidadania, contribuir com a campanha e influenciar positivamente colegas e outros jovens da cidade. A meta, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é vacinar 12 mil jovens entre 15 e 19 anos que ainda não receberam a dose contra o HPV. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Museu do Morro da Caixa D’Água segue com exposição sobre saúde mental

