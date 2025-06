Momento MT |Do R7

Vereadores plantam ipês e apoiam reflorestamento urbano em Cuiabá Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli O vereador Rafael Ranalli (PL) plantou um ipê rosa e outro ipê amarelo em uma...

O vereador Rafael Ranalli (PL) plantou um ipê rosa e outro ipê amarelo em uma rotatória da Rodovia Helder Cândia, em Cuiabá. Ele foi o convidado desta sexta (20) do Projeto Rede Verde, uma iniciativa da vereadora Dra. Mara (Podemos). O projeto já ultrapassou a marca de três mil árvores plantadas em diferentes regiões da cidade, reforçando o compromisso de tornar Cuiabá uma referência nacional em reflorestamento urbano e preservação ambiental.

