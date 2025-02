Vereadores se reúnem com autoridades estaduais e buscam reforço no efetivo para implantação da DERF em Lucas Parlamentares buscam apoio do Governo de Mato Grosso para reforçar a segurança pública e garantir a implantação completa da Delegacia...

Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share