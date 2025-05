Vereadores se reúnem com equipe técnica do TCE-MT para iniciar Termo de Cooperação firmado com a Câmara de Cuiabá SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá sediou, na tarde desta quarta-feira (28), a primeira...

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá sediou, na tarde desta quarta-feira (28), a primeira reunião técnica com representantes do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), marcando o início da execução do Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2025, celebrado entre os dois órgãos. A iniciativa visa à elaboração de um Plano de Desenvolvimento Econômico e Social para o município, com foco na formulação de políticas públicas e no fortalecimento da atuação fiscalizatória do Poder Legislativo.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: