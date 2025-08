Vereadores visitam leito modelo no Hospital da Lions e elogiam estrutura Vereadores visitam leito modelo no Hospital da Lions e elogiam estrutura. O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h58 ) twitter

Vereadores visitam leito modelo no Hospital da Lions e elogiam estrutura. O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Paulo Schuh e o vereador Ibrahim Zaher acompanharam a promotora do Ministério Público, Joana Nines, em uma visita técnica ao Hospital Municipal Cristyan Mary da Silveira Lima, localizado na Avenida Lions Internacional, na tarde desta sexta-feira (1º). A comitiva foi recebida pelo Secretário Municipal de Saúde, Mykael Gonçalves, que apresentou o novo quarto-modelo da unidade hospitalar. O espaço visitado está sendo utilizado como plano piloto para a implantação de novos leitos nos hospitais públicos da cidade durante a gestão do prefeito Cláudio Ferreira. A proposta é padronizar a estrutura hospitalar, oferecendo mais conforto, modernidade e dignidade aos pacientes da rede municipal de saúde. O presidente Paulo Schuh elogiou a iniciativa e destacou a importância da qualidade no atendimento oferecido à população. “É um local moderno, confortável e que representa um avanço significativo para a saúde pública de Rondonópolis. O cidadão merece ser atendido com respeito, estrutura e dignidade”, afirmou. Para Ibrahim Zaher, a visita reforça o compromisso do Legislativo Municipal com a fiscalização e apoio às ações que tragam melhorias concretas para a população, especialmente na área da saúde. Saiba mais sobre essa importante visita e suas implicações na saúde pública acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/AM prende três suspeitos de tráfico internacional de drogas

