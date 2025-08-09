Vetos à lei ambiental mantêm burocracia para o campo e geram reação do setor produtivo
O Presidente da República vetou 63 dispositivos do projeto de lei sobre licenciamento ambiental aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado, mantendo exigências que, segundo representantes do agronegócio, prolongam a burocracia e a insegurança jurídica no campo. Entre os pontos barrados está a dispensa de licenciamento para produtores rurais cujo Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda não foi analisado — condição que afeta milhões de propriedades.
Para entender melhor as implicações desses vetos e as reações do setor produtivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
