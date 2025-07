Via Pirineu ganha nova sinalização e iluminação O objetivo da ação é melhorar significativamente a fluidez do trânsito, reduzir riscos de acidentes e garantir maior segurança para... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h38 ) twitter

O objetivo da ação é melhorar significativamente a fluidez do trânsito, reduzir riscos de acidentes e garantir maior segurança para motoristas e pedestres que utilizam essa rota de intenso fluxo diário. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, concluiu a revitalização da sinalização viária, reforço na iluminação e serviços de limpeza na Via Pirineu, uma das principais ligações entre a região do grande Parque do Lago e o Centro da cidade. A intervenção contemplou os bairros Parque São João, Ipanema, Engordador, Pirineu e Planalto Ipiranga.

