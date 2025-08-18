Viação e Obras amplia acessibilidade urbana na Avenida Arthur Bernardes
A Secretaria orienta motoristas e pedestres, que utilizam a via, a redobrar a atenção durante a execução dos trabalhos, respeitando...
A Secretaria orienta motoristas e pedestres, que utilizam a via, a redobrar a atenção durante a execução dos trabalhos, respeitando a sinalização de segurança e colaborando com fluxo sob obras.
A Secretaria orienta motoristas e pedestres, que utilizam a via, a redobrar a atenção durante a execução dos trabalhos, respeitando a sinalização de segurança e colaborando com fluxo sob obras.
Para mais detalhes sobre as melhorias na Avenida Arthur Bernardes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: