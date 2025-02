Viação e Obras e DAE unem forças para modernizar captação e combater crise hídrica Atualmente, as bombas operam sem proteção adequada, o que as torna vulneráveis às falhas e aumenta o consumo de energia Em resposta... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atualmente, as bombas operam sem proteção adequada, o que as torna vulneráveis às falhas e aumenta o consumo de energia. Em resposta à crise hídrica que afeta Várzea Grande, a secretaria de Viação e Obras, sob o comando do secretário Celso Luiz Pereira, está trabalhando em parceria com o Departamento de Água e Esgoto (DAE) para implementar melhorias emergenciais e de longo prazo na Estação de Captação de Água da Guarita, que alimenta a Estação de Tratamento II, a ETA da Júlio Campos. A ação foi solicitada pela prefeita Flávia Moretti (PL).

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

FICCO/BA deflagra operação contra facção criminosa em Salvador

Prefeitura de Lucas do Rio Verde encaminha para Câmara projeto de 10% de desconto no alvará

Mutirão de zeladoria atende pontos turísticos e áreas de lazer de Cuiabá